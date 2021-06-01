Здравствуйте, есть задание по вёрстке. Нужно кое-что исправить. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Нужно скопировать страницу сайта
Нужно скопировать страницу с одного сайта и предоставить ее мне в виде кода для того, чтобы я самостоятельно смог править контент. Страница несложная без эффектов, только инфа и фото.
Выбранный исполнитель
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