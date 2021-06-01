Нужно скопировать страницу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок1326 просмотров

Нужно скопировать страницу с одного сайта и предоставить ее мне в виде кода для того, чтобы я самостоятельно смог править контент. Страница несложная без эффектов, только инфа и фото.

4 года назад
solomon7
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vadimAlekss
23 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$10
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель. Все делает качественно и в оговоренные сроки. Правки по итогу работ минимальные. Все согласно макетов и ТЗ. Грамотный специалист, знающий свое дело. Это наше первое сотрудничество и будем обращаться еще. Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, заказчик быстро отвечает, не пропадает. И как для первого заказа задачка была очень интересная :) Оплата без задержек, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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