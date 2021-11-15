На сайте нужно доавить строку на главной и сервисных страницах (контент что бы менялся с админки) и выводить ее в H1. Текущий h1 заменить на h2. И показать моему админу, как такие добавления делать в ...
Сверстать дизайн статьи на WordPress
Нужно будет сверстать дизайн статьи.
Что есть сейчас: https://tehcovet.ru/reitingi/sport/luchshie-aminokisloty.html
Как должен выглядеть, прикладываю фото. Также будет мобильная версия дизайна статьи. Сейчас еще дорабатывается дизайн, поэтому скину окончательную версию позже.
На что нужно будет обратить внимание:
1. Соц. кнопки нужно будет поменять на Facebook, Twitter, VK, Одноклассники, Whatsapp и Telegram (попросил дизайне поменять на макете)
2. Сделать автоматическую генерацию содержания https://prnt.sc/13iglc8 без плагинов, чтобы я мог редактировать стиль и формат. Например, категорию можно подтягивать h2, наименование h3 и остальное из текста, чтобы вручную не ставить. Или может как-то по-другому?
3. В переключении между отзывами https://prnt.sc/13igwwt, наверно, нет необходимости, поэтому попросил дизайнера убрать. По кнопкам "Посмотреть все" можно перейти в отдельную карточку товара.
4. Будет два варианта изображений товара: со слайдером https://prnt.sc/13ih1jw и без него https://prnt.sc/13ih2mw
5. Все такие блоки должны быть плавно выпадающими по стрелке https://prnt.sc/13ih785
6. Остальные блоки должны быть стилизованы, как на макете.
Если будут вопросы, отвечу.
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