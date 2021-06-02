Требуется знание docker на уровне поднятия контейнеров Написать нужно на React или Angular Есть прототип в фигме, + подробное техническое задание https://docs.google.com/document/d/1QcER0tfd-zebwTR-tujpoTSpgqcT9XuDB3CwTSSaOLw/edit#heading=h.5h5ai1xko1st
Доработки вёрстки для трёх страниц (главная, каталог, карточка) интерн
Есть интернет-магазин, нужно внести правки вёрстки для трёх страниц. Редактирование в шаблонизаторе twig + препроцессор scss. Результат нужно будет загрузить в репозиторий на Bitbucket.
Список задач в файле в приложении. Все изменения нужно сделать и сдать сначала в разрешении 1920, потом ещё в трёх: 1024, 768, 360.
Срок по разработке правок для 1920: основная часть нужна до воскресенья 30 мая. Остальные можно ориентировочно до четверга 3 июня.
Выбранный исполнитель
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