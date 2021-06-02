Доработки вёрстки для трёх страниц (главная, каталог, карточка) интерн

$85
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка394 просмотра

Есть интернет-магазин, нужно внести правки вёрстки для трёх страниц. Редактирование в шаблонизаторе twig + препроцессор scss. Результат нужно будет загрузить в репозиторий на Bitbucket.

Список задач в файле в приложении. Все изменения нужно сделать и сдать сначала в разрешении 1920, потом ещё в трёх: 1024, 768, 360.

Срок по разработке правок для 1920: основная часть нужна до воскресенья 30 мая. Остальные можно ориентировочно до четверга 3 июня.

SCSS
4 года назад
isuslov
Иван 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

mochalov_aa
Александр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$85
7 дней
Escrow
Хороший опыт. В срок, на связи, правки в рамках задания выполняет оперативно.
Отличный проект. Сложный по уровню реализации. Моё дело было, только правки. С коммуникациями и оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mochalov_aa
Александр 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад