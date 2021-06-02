Доработки вёрстки для трёх страниц (главная, каталог, карточка) интерн

Есть интернет-магазин, нужно внести правки вёрстки для трёх страниц. Редактирование в шаблонизаторе twig + препроцессор scss. Результат нужно будет загрузить в репозиторий на Bitbucket.

Список задач в файле в приложении. Все изменения нужно сделать и сдать сначала в разрешении 1920, потом ещё в трёх: 1024, 768, 360.

Срок по разработке правок для 1920: основная часть нужна до воскресенья 30 мая. Остальные можно ориентировочно до четверга 3 июня.