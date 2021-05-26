Верстка + фронтенд

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Закрыт5 заявок749 просмотров

Требуется знание docker на уровне поднятия контейнеров

Написать нужно на React или Angular

Есть прототип в фигме, + подробное техническое задание https://docs.google.com/document/d/1QcER0tfd-zebwTR-tujpoTSpgqcT9XuDB3CwTSSaOLw/edit#heading=h.5h5ai1xko1st

AngularDockerFigma
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