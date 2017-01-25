timaxphp

Артем timaxphp

 
34 годаЭстония/Таллинн
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
react, styled-components, styled-system, Python, Django,Node.js / Mysql, js, css, sass, БЭМ, html5, webpack, git, #react

Основная деятельность - предоставление полных спектр услуг в области технологий и веб-разработки. Опыт в Front-end/ Backend разработке более 10 лет. Разработка веб-сайтов, мобильных приложений и высоконагруженных систем, а также создание программного обеспечения для настольных компьютеров, расширения для браузера и создание баз данных.

Большой опыт создания интернет-магазинов, программного обеспечения для электронной коммерции и универсальных интернет-приложений.

Предлагаем самые современные стабильные технологические решения.

Мы поможем Вам грамотно оформить тех.задание, чтобы приступить к его реализации. В результате Вы получаете сайт, который разработан с точки зрения потенциального клиента. А это значит, что он будет работать на Ваши цели! Единожды заплатив за разработку веб-ресурса, Вы получаете сайт, который будет приносить Вам ежемесячную прибыль в гораздо большем эквиваленте.

dizair.ee Telegram: timaxphp

РАЗРАБОТКА DAPP

Используя Moralis, а также у нас есть опыт работы c solidity и выгрузки смарт контрактов на блокчейн.

ВЕБ-РАЗРАБОТКА

Предлагаем современные стабильные технологические решения. Мы используем Frontend - ReactJS, styled-components, styled-system, Material Components Web или Ant Design React.

Backend - Python + Django / Node.js

ANDROID / iOS

Разрабатываем мобильные приложения для Android и IOS с использованием фреймворка React Native / Flutter.

PythonMySQLСоздание базы данныхAndroidHTMLCSSiOSПриложение для AndroidReactDjangoFlutterReact NativeSASSNode.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
d1mon4ik
Дмитрий 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$700
6 баллов
2 года назад
Верстка под Django
Верстка была хорошего качества, все кроссбраузерно и валидно. Код читаемый и понятный
Четкое ТЗ, всегда на связи, Рекомендую!
Ответный отзыв
zzeee
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Верстка под scss +react
Все было здорово и профессионально
Все отлично! Будем работать дальше!
Ответный отзыв
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
$90
10 баллов
5 лет назад
Верстка страницы + API
Спасибо. Все хорошо!
Все отлично! рекомендую!
Ответный отзыв
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
7 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка
Все нормально сделано, Артем на связи
Рекомендую! Буду рад сотрудничеству
Ответный отзыв
65246i
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Верстка адаптив
Отлично
С Александром приятно работать, всегда четкое ТЗ, своевременная оплата! Рад сотрудничетву!
Ответный отзыв
Интернет-магазины
4 отзыва
от $400
от 7 дней
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