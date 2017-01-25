react, styled-components, styled-system, Python, Django,Node.js / Mysql, js, css, sass, БЭМ, html5, webpack, git, #react

Основная деятельность - предоставление полных спектр услуг в области технологий и веб-разработки. Опыт в Front-end/ Backend разработке более 10 лет. Разработка веб-сайтов, мобильных приложений и высоконагруженных систем, а также создание программного обеспечения для настольных компьютеров, расширения для браузера и создание баз данных.

Большой опыт создания интернет-магазинов, программного обеспечения для электронной коммерции и универсальных интернет-приложений.

Предлагаем самые современные стабильные технологические решения.

Мы поможем Вам грамотно оформить тех.задание, чтобы приступить к его реализации. В результате Вы получаете сайт, который разработан с точки зрения потенциального клиента. А это значит, что он будет работать на Ваши цели! Единожды заплатив за разработку веб-ресурса, Вы получаете сайт, который будет приносить Вам ежемесячную прибыль в гораздо большем эквиваленте.

dizair.ee Telegram: timaxphp

РАЗРАБОТКА DAPP

Используя Moralis, а также у нас есть опыт работы c solidity и выгрузки смарт контрактов на блокчейн.

ВЕБ-РАЗРАБОТКА

Предлагаем современные стабильные технологические решения. Мы используем Frontend - ReactJS, styled-components, styled-system, Material Components Web или Ant Design React.

Backend - Python + Django / Node.js

ANDROID / iOS

Разрабатываем мобильные приложения для Android и IOS с использованием фреймворка React Native / Flutter.