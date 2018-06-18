Есть ресурс разработанный на vue.js необходимо добавить авторизацию(!) через web3. А также проверку определённых транзакций. Подробное задание по запросу
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходима качественная responsive верстка, html+css в vue.js будут использоваться в том числе и анимация. Объем работы - ориентировочно 20 разных экранов. Обязательно указывайте портфолиоHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем разработчика в blockchain проект основной язык - golang. По запросу пришлю описание задачиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо подготовить html верстку для проекта. Порядка 40 экранов. В идеале сразу vue.js компоненты. Очень высокие требования к качеству. Пожалуйста укажите топ-проекты, я в личку скину примеры экрановHTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать сайт на woocommerce. Нарисовать лого. Выбрать близкую тему и кастомизировать дизайн под лого Загрузить приблизительно 100 позиций на сайтСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист для настройки kubernetes кластера. Обязательное требование к исполнителю - наличие опыта настройки kubernetesСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать на .net core микросервис, который слушает блокчейн (neo) и отвечает через вебсокеты. ТЗ по запросуПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать php микросервис, который соединяется с БД и через Ratchet или любой другой сокет-сервер соединяется с клиентом. ТЗ - высылаю по запросуВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать порядка 20 страниц сайта. SCSS + обертка в виде react.jsHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо настроить сервер для запуска сайта: -настроить firewall - закрыть все лишнее -настроить доступ по сертификатам -настроить права доступа, чтобы запускался docker -настроить nginxСистемное администрирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы готовим к открытию новый сайт, связанный с криптовалютами. На нем много текстов на русском языке, которые были написаны/дополнены программистами в процессе работы. Необходимо все вычитать и сделать стилистическую правку. По объемам - около ...Редактирование и Корректура20 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо срочно провести работы по настройке nginx для нашего веб-сервера: 1. На nginx сервере настроить проксирование ws/wss трафика (у нас ws трафик, нужно чтобы nginx завернул его в wss) 2. Настроить раздачу статики ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад