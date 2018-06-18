zzeee

Андрей zzeee

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$820
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Vue.js+web3

    Есть ресурс разработанный на vue.js необходимо добавить авторизацию(!) через web3. А также проверку определённых транзакций. Подробное задание по запросу

    Vue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Html-верстка

    Необходима качественная responsive верстка,  html+css в vue.js  будут использоваться в том числе и анимация. Объем работы - ориентировочно 20 разных экранов. Обязательно указывайте портфолио

    CSSHTMLVue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Html-верстка

    Необходимо подготовить html верстку для проекта. Порядка 40 экранов. В идеале сразу vue.js компоненты. Очень высокие требования к качеству. Пожалуйста укажите топ-проекты, я в личку скину примеры экранов

    HTMLVue.js
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на woocommerce

    Требуется создать сайт на woocommerce.  Нарисовать лого. Выбрать близкую тему и кастомизировать дизайн под лого Загрузить приблизительно 100 позиций на сайт

    WooCommerce
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Kubernetes

    Требуется специалист для настройки kubernetes кластера.  Обязательное требование к исполнителю - наличие опыта настройки kubernetes

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • C# микросервис

    Необходимо написать на .net core микросервис, который слушает блокчейн (neo) и отвечает через вебсокеты. ТЗ по запросу

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование php

    Необходимо создать php микросервис, который соединяется с БД и через Ratchet или любой другой сокет-сервер соединяется с клиентом. ТЗ - высылаю по запросу

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вычитка и корректировка текстов на сайте

    Мы готовим к открытию новый сайт, связанный с криптовалютами. На нем много текстов на русском языке, которые были написаны/дополнены программистами в процессе работы.  Необходимо все вычитать и сделать стилистическую правку. По объемам - около ...

    Редактирование и Корректура20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно! Настрока nginx

    Необходимо срочно провести работы по настройке nginx для нашего веб-сервера: 1. На nginx сервере настроить проксирование ws/wss трафика  (у нас ws трафик, нужно чтобы nginx завернул его в wss) 2. Настроить раздачу статики ...

    Nginx
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

webassist
37 лет
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
$820
10 баллов
4 года назад
Html-верстка
CSSHTMLVue.js
Четкие задачи, всегда идет навстречу. Рекомендую!
Все отлично и качественно
Ответный отзыв
timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Верстка под scss +react
SCSS
Все отлично! Будем работать дальше!
Все было здорово и профессионально
Ответный отзыв
ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Срочно! Настрока nginx
Nginx
Рекомендую! ТЗ - четкое. Оплата своевременно.
сделал все что просили
Ответный отзыв