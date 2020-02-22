требуется создание сайта под ключ, по ремонту спецтехники, с личным кабинетом для клиентов.никаких конструкторов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт на woocommerce.
Нарисовать лого.
Выбрать близкую тему и кастомизировать дизайн под лого
Загрузить приблизительно 100 позиций на сайт
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