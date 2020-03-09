Создать сайт на Wordpress

Необходимо разработать одностраничный сайт с индивидуальным дизайном и админ панелью. Блоков 6-8. (включая портфолио, отзывы, контакты, форма обратной связи), необходим также грамотный подбор картинок и цветовых решений. От Вас жду предложений по ним. Заполнение контентом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, Есть старенький сайт doma.ee требуется сделать новый, вот пример дизайна сайта который мне очень нравиться renovation-service.eu , конечно готов рассмотреть и другие варианты. Подробности:
1. Строим на WordPress последней на данный момент версии
2. Двуязычный сайт (на русском и эстонском языке, на данный момент вставляем в эстоноязычную версию статьи на русском)
3. Шаблонный дизайн ( заказчик предоставляет шаблон ) и полная доработка и адаптация под требования заказчика, за пример дизайна берём сайт renovation-service.eu
4. Статьи используются с старого сайта doma.ee
5. Фотоматериал к оформлению статей и шаблона в целом будет новый , его предоставляет заказчик
6. Содержание меню сайта оставляем без изменений, то есть будет соответствовать старому сайту doma.ee
7. Перенос сайта на https
8. Оптимизация под google
9. Оплата производится по безопасному платежу в размере 200$
10. Сроки исполнения заказа 10 дней
11. Заказчик в итоге получает полностью готовый сайт под ключ, отвечающий всем требованиям по ТЗ
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужен шаблон на Элементоре (ВордПрес) - тематика строительство, ремонт, услуги. Требования: - Шаблон должен быть сделан на конструкторе Элементор (ВордПресс) - Тематика - строительство, ремонт - Наличие карточек проектов Просьба писать цены и ссылку на шаблон для ознакомления.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать прототип страницы приземления с адаптивной версией и текстами. По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они. Прошу в комментариях указать цены и сроки, и !обязательно! прикладывайте портфолио. Тех ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт4 года назад
С исполнителем обговорили!Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Нужен сайт – одностраничник LANDING PAGE на красивом современном шаблоне, легкий и быстрый. Тема – доставка Авто из США. Наполненный информацией: фото, текст, форма заказа обратного звонка. Этапы: 1. Разработка 2. Наполнение 3. Размещение на хостинге Срок выполнения 2 дня. до ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт для компании по продажи строительных материаловСайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт4 года назад
Качественный сайт. для онлайн школы. Желательно на платформе LP. Но можно и на другой. главное что бы было хорошо!Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Нужен сайт по такой же тематике и с таким же функционалом как здесь: [url=https://glamdeva.com/]https://glamdeva.com/[/url], [url=https://www.mammalo.com/]https://www.mammalo.com/[/url] с минимальными изменениями по функционалу и уникальным дизайномСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработать b2b, b2c, онлайн-платформу аренды. Аналог Рентмания, только две узких ниши - 1.Аренда спецтехники, 2.Аренда промоборудования и станков. Это пример типичного живого проекта, сайт с рейтингами и обзорами, возможность их писать, места на карте, фотки, отзывы, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужен сайт под ключ. Быстрый в работе. Лёгкая динамика и серьёзность в визуализации. Область получение образования в ЕвропеСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт4 года назад