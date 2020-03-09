Создать сайт на Wordpress

Добрый день, Есть старенький сайт doma.ee требуется сделать новый, вот пример дизайна сайта который мне очень нравиться renovation-service.eu , конечно готов рассмотреть и другие варианты. Подробности:

1. Строим на WordPress последней на данный момент версии

2. Двуязычный сайт (на русском и эстонском языке, на данный момент вставляем в эстоноязычную версию статьи на русском)

3. Шаблонный дизайн ( заказчик предоставляет шаблон ) и полная доработка и адаптация под требования заказчика, за пример дизайна берём сайт renovation-service.eu

4. Статьи используются с старого сайта doma.ee

5. Фотоматериал к оформлению статей и шаблона в целом будет новый , его предоставляет заказчик

6. Содержание меню сайта оставляем без изменений, то есть будет соответствовать старому сайту doma.ee

7. Перенос сайта на https

8. Оптимизация под google

9. Оплата производится по безопасному платежу в размере 200$

10. Сроки исполнения заказа 10 дней

11. Заказчик в итоге получает полностью готовый сайт под ключ, отвечающий всем требованиям по ТЗ