Создать сайт на Wordpress

Сайты «под ключ»Завершен35 заявок215 просмотров
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Добрый день, Есть старенький сайт doma.ee требуется сделать новый, вот пример дизайна сайта который мне очень нравиться renovation-service.eu , конечно готов рассмотреть и другие варианты. Подробности:

1. Строим на WordPress последней на данный момент версии

2. Двуязычный сайт (на русском и эстонском языке, на данный момент вставляем в эстоноязычную версию статьи на русском)

3. Шаблонный дизайн ( заказчик предоставляет шаблон ) и полная доработка и адаптация под требования заказчика, за пример дизайна берём сайт renovation-service.eu 

4. Статьи используются с старого сайта doma.ee

5. Фотоматериал к оформлению статей и шаблона в целом будет новый , его предоставляет заказчик 

6. Содержание меню сайта оставляем без изменений, то есть будет соответствовать старому сайту doma.ee

7. Перенос сайта на https

8. Оптимизация под google

9. Оплата производится по безопасному платежу в размере 200$

10. Сроки исполнения заказа 10 дней

11. Заказчик в итоге получает полностью готовый сайт под ключ, отвечающий всем требованиям по ТЗ

WordPressСайт на WordPress
4 года назад
agrobalt
Алексей 
42 годаЭстония
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$200
10 дней
WMZ
Хороший специалист, сделал всё по ТЗ и даже больше, все поправки вносил на лету. Понимает всё с полуслова. Рекомендую. Буду обязательно обращаться ещё.
Отличный заказчик! Все понятно объяснил и оперативно отвечал на вопросы. Оплату произвел в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
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