Создать прототип одностраничника

Необходимо разработать прототип страницы приземления с адаптивной версией и текстами.

По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они.

Прошу в комментариях указать цены и сроки, и !обязательно! прикладывайте портфолио.

Тех задание в прикрепленном файле.

Работа по безопасной сделке, либо поэтапная оплата.

Готовую работу сдать, сделав выгрузку проекта (версия на сервере, архив с html-файлами для работы прототипа на моем локальном компьютере, изображения экранов в jpg, исходные файлы проекта в .rp)