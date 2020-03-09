Нужно сделать сайт каталог на wordpress

1. Подобрать подходящий шаблон или сверстать с нуля. Шаблон желательно согласовать перед началом работы.

2. Шапка. В шапке должен быть логотип, строка поиска по сайту, короткий текст типа «Любые запчасти для металлообрабатывающего

оборудования», под ним кнопка «Сделать запрос», телефон со временем работы и email.

3. Футер. Примерно так https://prnt.sc/r34nt0 несколько ссылок и контакты.

4. Под шапкой верхнее меню (надо как то его оформить, просто но со вкусом), основные разделы: Оснастка, Запчасти, Станки,

Сервис, О компании, Контакты.

5. Разделы: Сервис, О компании, Контакты – это просто страницы с текстом, и фото, возможно будут еще и другие страницы,

заполнять их не надо, можно сделать одну для примера.

6. Разделы (Оснастка, Запчасти, Станки), что то вроде каталога, каждый имеют несколько подкатегорий, вид подкатегории такой https://prnt.sc/r36qiy . Из админки должна быть возможность добавления подразделов с фото и названием. Так как подразделов

будет много, несколько сотен, необходимо что бы в админке было удобно их

искать, то есть желательно что бы все это не было одним списком, а имело такую

же иерархию.

7. В разделах (Оснастка, Запчасти, Станки)обязательно должны быть хлебные крошки https://prnt.sc/r36g90

8. Самое сложное, конечная страница каталогов,должна иметь примерно такой вид https://prnt.sc/r36j6vдолжна быть возможность из админки редактировать эти страницы, добавлять

логотип, менять надпись под логотипом, добавлять фото, и самое главное

добавлять ссылки на каталоги (каталоги это pdf файлы) при этом у каждого конечного наименования, может быть разное количество каталогов https://prnt.sc/r36l00

9. Сделать форму обратной связи (форма запроса)ссылка на которую будет в шапке и на всех страницах каталога. Примерно такого

вида https://prnt.sc/r3oeif

10. Обязательно должна быть мобильная версия сайта,более детально можно обсудить по ходу работы. В мобильной версии должно быть

компактное верхнее меню https://prnt.sc/r3og04

Домен и хостинг подготовлены wordpress установлен,все доступы будут предоставлены.

Цвета для оформления можно взять из логотипа, более детально вопросы но оформлению обсуждаются по ходу работы.

Дополнительные элементы оформления приветствуются, если они не противоречат ТЗ и улучшают общий вид сайта.

Сделать надо качественно, что бы сайт выглядел серьезно, а не работой школьника.

Добавления подразделов каталогов и редактирование конечных страниц, должно быть реализовано в админке так, что бы их можно было

редактировать не правя вручную код, то есть мог редактировать не подготовленный

человек.

У каждой страницы должна быть возможность редактировать титлы, так же надо поставить плагин Yoast SEO.

Понимая, что бюджет довольно скромный для такой работы,много переделок не будет, но какие то моменты буду просить править по ходу

работы, работа нужна полностью под ключ, то есть надо будет все доделать не

оставляя не законченные моменты.

Наполнять сайт не надо, только для примера сделать пару страниц, и пустые страницы с основными разделами.