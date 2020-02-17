Создать прототип одностраничника

Закончить полностью сайт под ключ! добавить информацию переводы сделать загрузку быстрее внести корректировки Нужен человек который не у меня будет спрашивать ТЗ а четка знать что делать что бы сайт начал продавать [url=http://jumeikhaus.lv/ru/]http://jumeikhaus.lv/ru/[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать прототип страницы приземления + прототип адаптивной версии для корректного отображения во всех планшетах и телефонах. Макет mobile 320
Цель одностраничника: увеличить количество обращений, заинтересованных пользователей, через звонки, отправки заявки, on-line консультации. Выгодно выделиться среди конкурентов.
Нужен исполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не опишешь. Ценю тех, кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в максимально грамотной реализации проекта.
По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они.
Если в задании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент.
Прошу в комментариях указать цены и сроки. Заявки без цен и сроков не рассматриваю, и !обязательно! прикладывайте портфолио.
Работа по безопасной сделке, либо поэтапная оплата.
Тех задание в прикрепленном файле.
Готовую работу сдать, сделав выгрузку проекта (версия на сервере, архив с html-файлами для работы прототипа на моем локальном компьютере, изображения экранов в jpg, исходные файлы проекта в .rp)
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