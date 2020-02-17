Создать прототип одностраничника

Необходимо создать прототип страницы приземления + прототип адаптивной версии для корректного отображения во всех планшетах и телефонах. Макет mobile 320

Цель одностраничника: увеличить количество обращений, заинтересованных пользователей, через звонки, отправки заявки, on-line консультации. Выгодно выделиться среди конкурентов.

Нужен исполнитель не только с руками, но и с головой, ведь всего в задании не опишешь. Ценю тех, кто делает "как для себя", рассчитываю на заинтересованность в максимально грамотной реализации проекта.

По завершении пояснить неочевидные детали как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем они.

Если в задании что-то непонятно, готов уточнить и обсудить любой момент.

Прошу в комментариях указать цены и сроки. Заявки без цен и сроков не рассматриваю, и !обязательно! прикладывайте портфолио.

Работа по безопасной сделке, либо поэтапная оплата.

Тех задание в прикрепленном файле.

Готовую работу сдать, сделав выгрузку проекта (версия на сервере, архив с html-файлами для работы прототипа на моем локальном компьютере, изображения экранов в jpg, исходные файлы проекта в .rp)