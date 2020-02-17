Разработать Landing на Word Press

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса.

Нужен:

- дизайн

- верстка (адаптивная)

- посадка на cms Word Press

- оптимизация скорости загрузки сайта

4 года назад
VikaVictoriaa
Виктория 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен сайт для стартапа, специализирующегося на предоставлении сервиса

    Привет!  Нужен сайт (или прототип сайта) наподобие, [url=https://www.theglamapp.com/]https://www.theglamapp.com/[/url] но немного с другим функционалом. Если сработаемся по сервису и времени все устроит закажем у вас и мобильное приложение, но пока только сайт. Сайт должен позволять регистрировать бьюти специалистов ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта

    Требуется небольшой сайт-визитка пивной компании. На сайте будет несколько тематических разделов, контакты и новостная лента.

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ na PHP

    всем привет. Нам нужен хороший программист который поможет создать сайт под ключ смакета. проект создаю по просьбе друга. так как он неговорит на русском. тематика сайта доска объявлений. он создал полный макет сайта в иллюстраторе и записал подробное видео на английском языке,а именно что требуется сделать к каждой страничке. вот ссылка ( [url=https://drive.google.com/drive/folders/1OA9xgecaTDoCU6i1PkPIT5IhRPvjzrCZ?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1OA9xgecaTDoCU6i1PkPIT5IhRPvjzrCZ?usp=sharing[/url] )на все его видео, считайте это как техническим заданием. Человек должен владеть английским чтобы понять о чем идет реч в техническом задание. также хотел уточнить что для этого над ...

    PHP
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать сайт

    Нужно скопировать сайт в конструктор "Тильда" для дальнейшего редактирования. Только постоплата, только с опытом, положительными отзывами (не менее 5). За подробностями в лс, предлагайте свои цены и сроки. Не нужно предлагать сделать любой другой сайт. Нужно ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    Здравствуйте Алексей, Я хочу создать сайт в котором я хочу вести блог и продавать онлайн программу.  тренинговых центр для женщин о том как простроить отношения.  Можно на сайте размещать видео из ютуба?

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    4 года назад