VikaVictoriaa

Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса. Нужен: - дизайн - верстка (адаптивная) - посадка на cms Word Press - оптимизация скорости загрузки сайта
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса. Нужен: - дизайн - верстка (адаптивная) - посадка на cms Word Press - оптимизация скорости загрузки сайта
Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса. Нужен: - дизайн - верстка (адаптивная) - посадка на cms Word Press - оптимизация скорости загрузки сайта