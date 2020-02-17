VikaVictoriaa

Виктория VikaVictoriaa

 
29 летУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать Landing на WordPress

    Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса. Нужен: - дизайн - верстка (адаптивная) - посадка на cms Word Press - оптимизация скорости загрузки сайта

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать Landing на Word Press

    Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса. Нужен: - дизайн - верстка (адаптивная) - посадка на cms Word Press - оптимизация скорости загрузки сайта

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
IlliaHr
Илья 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
$1
10 баллов
4 года назад
Разработать Landing на WordPress
Очень хорошая клиентка и творческий человек , дизайн разрабатывали вместе. Четко сформулированы задачи. Оплата вовремя . Буду всегда рад сотрудничеству !
Рекомендую Илью, очень ответственный специалист!!! Это человек который не бросает своего клиента и ведёт его на протяжении всего проекта, всегда был на связи и отвечал на мои вопросы, давал советы и рекомендации. Проект был разбит на части, что очень удобно. Оплата была 50%(предоплаты) до начала и 50% после окончания.
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