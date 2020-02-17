VikaVictoriaa

Рекомендую Илью, очень ответственный специалист!!! Это человек который не бросает своего клиента и ведёт его на протяжении всего проекта, всегда был на связи и отвечал на мои вопросы, давал советы и рекомендации. Проект был разбит на части, что очень удобно. Оплата была 50%(предоплаты) до начала и 50% после окончания.