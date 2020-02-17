Разработать Landing на WordPress

Сайты «под ключ»Завершен2 заявки132 просмотра
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Нужно разработать лендинг-визитку, для ногтевой сервиса.

Нужен:

- дизайн

- верстка (адаптивная)

- посадка на cms Word Press

- оптимизация скорости загрузки сайта

WordPress
4 года назад
VikaVictoriaa
Виктория 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
IlliaHr
Илья 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$1
15 дней
Рекомендую Илью, очень ответственный специалист!!! Это человек который не бросает своего клиента и ведёт его на протяжении всего проекта, всегда был на связи и отвечал на мои вопросы, давал советы и рекомендации. Проект был разбит на части, что очень удобно. Оплата была 50%(предоплаты) до начала и 50% после окончания.
Очень хорошая клиентка и творческий человек , дизайн разрабатывали вместе. Четко сформулированы задачи. Оплата вовремя . Буду всегда рад сотрудничеству !
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