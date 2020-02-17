Разработать Landing на WordPress

всем привет. Нам нужен хороший программист который поможет создать сайт под ключ смакета. проект создаю по просьбе друга. так как он неговорит на русском. тематика сайта доска объявлений. он создал полный макет сайта в иллюстраторе и записал подробное видео на английском языке,а именно что требуется сделать к каждой страничке. вот ссылка ( [url=https://drive.google.com/drive/folders/1OA9xgecaTDoCU6i1PkPIT5IhRPvjzrCZ?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1OA9xgecaTDoCU6i1PkPIT5IhRPvjzrCZ?usp=sharing[/url] )на все его видео, считайте это как техническим заданием. Человек должен владеть английским чтобы понять о чем идет реч в техническом задание. также хотел уточнить что для этого над ...