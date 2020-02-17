Нужен сайт для стартапа, специализирующегося на предоставлении сервиса

Привет!

Нужен сайт (или прототип сайта) наподобие, https://www.theglamapp.com/ но немного с другим функционалом. Если сработаемся по сервису и времени все устроит закажем у вас и мобильное приложение, но пока только сайт. Сайт должен позволять регистрировать бьюти специалистов и размещать их портфолио, специализацию и календарь со свободными датами, которые можно букать. И естественно, клиенты которым нужны такие сервисы будут заходить, фильтровать сервис, свою локацию, время и дату и получают доступ к профессионалам, которые соответствуют их фильтрам и их уже можно бронировать. В сайте который прикреплен для примера функции выбора профессионалов нет, клиенты просто фильтруют сервис который им нужен и бронируют рандомного специалиста.