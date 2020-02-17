Landing page на Тильде и т.п

Доброго времени суток! Необходимо сделать сайт-каталог. Проблема: Каталог хранился в облоке, клиенты не всегда могли просматривать и неудобно. Решение: Нужен одностраничник. Быстрое открывание, удобный, рассмотрим и ваши варианты. Нужно простое, недорогое. Рассмотрим и какой нибудь калькулятор на сайте. Ниша недорогие модульные кухни. Заранее благодарю

Можно и на конструкторе Тильда и тому подобное.