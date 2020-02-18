Создать сайт-прокладку для направления трафика на одну из двух ссылок.

1) Есть приложение на Гугл плей и Эппл сторе, которое активно рекламируется на различных сайтах.

Пользователи, естественно, пользуются двумя разными платформами (iOs и Андроидом).

На приложение будет делаться реклама через публикацию ссылки на сайт-прокладку. Нажимая на превью сайта прокладки, пользователь автоматом попадает в нужный магазин исходя из ОС его телефона.

Главный момент, пользователь не должен нажимать на сайт-прокладку, а затем еще раз на сайте-прокладке выбирать, на какую платформу ему переходить.

2) Превью сайта-подкладки должно будет содержать в нужном отображении информацию, которую я предоставлю исполнителю. На самом деле, это будет одна картинка без каких-либо особых требований.

3) Дизайн сайта максимально простой, адаптированный под все мобильные телефоны и планшеты. На сайте будут отображены только ссылки на магазины эппл и гугл.