Требуется разработчик сайта на WordPress

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок327 просмотров
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Сайт должен быть выполнен качественно, по последним технологиям разработки, CSS Grid, FlexBox, ES6, etc. Семантическая, валидная, html 5 & MobileFirst верстка, LazyLoad для всех изображений, Code Splitting & Tree Shaking для JS и Remove Unused CSS для css, никакого Bootstrap и аналогов! Из CSS фреймворков рекомендовано к использованию TailwindCSS и аналоги. Шаблон для сайта делается без фреймворков, делается с нуля, разрешено использовать каркас на underscores.me (предпочтительнее использовать собственные наработки) сайты разрабатываются под современные браузеры, поддержка IE не требуется, в остальном должна быть полная кроссбраузерность в том числе и в safari не ниже 11 версии. В Lighthouse все показатели для desktop версии сайта должны быть не нижне 95, для mobile версии не ниже 90. Нужен человек с опытом и знанием перечисленных технологий, оплата достойная, все подробности уточним если Вы нам подойдете. Присылайте Ваше портфолио на E-mail адрес (указан в профиле)  и задавайте интересующие Вас вопросы.

WordPress
4 года назад
bestworldx
Евгений 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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