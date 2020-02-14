Требуется разработчик сайта на WordPress

Сайт должен быть выполнен качественно, по последним технологиям разработки, CSS Grid, FlexBox, ES6, etc. Семантическая, валидная, html 5 & MobileFirst верстка, LazyLoad для всех изображений, Code Splitting & Tree Shaking для JS и Remove Unused CSS для css, никакого Bootstrap и аналогов! Из CSS фреймворков рекомендовано к использованию TailwindCSS и аналоги. Шаблон для сайта делается без фреймворков, делается с нуля, разрешено использовать каркас на underscores.me (предпочтительнее использовать собственные наработки) сайты разрабатываются под современные браузеры, поддержка IE не требуется, в остальном должна быть полная кроссбраузерность в том числе и в safari не ниже 11 версии. В Lighthouse все показатели для desktop версии сайта должны быть не нижне 95, для mobile версии не ниже 90. Нужен человек с опытом и знанием перечисленных технологий, оплата достойная, все подробности уточним если Вы нам подойдете. Присылайте Ваше портфолио на E-mail адрес (указан в профиле) и задавайте интересующие Вас вопросы.