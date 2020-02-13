Сайт под ключ

Ищу программиста, который поможет создать аналогичный сайт, но с другим интерфейсом и некоторыми изменениям: [url=https://tl.rulate.ru/]https://tl.rulate.ru/[/url]
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Нужно сделать сайт на подобие этого https://clck.ru/MCX6W
Пишите свои предложения по цене и срокам
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