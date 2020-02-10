Тема для WordPress

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок627 просмотров
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Нужна WordPress тема под ключ для портала с софтом с продуманным юзабилити.

Сколько будет стоить создание с нуля подобной темы? (дизайн + верстка)

Примеры сайтов, которые понравились:

https://soft-file.ru/

https://www.filehorse.com/

http://moiprogrammy.com/

https://chrome.en.softonic.com/

https://getsoft.pro/

https://qpdownload.com/

WordPress
4 года назад
Songez
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад