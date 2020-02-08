Необходимо сделать небольшой сайт публикации объявлений пользователей. Админка, ЛК. Если у вас есть основа (на CodeIgniter), то можно использовать ее либо можно мои наработки другого сайта, только там почистить надо будет лишнее.
Требуется специалист для создания продающей Landing page
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается образовательными и языковыми программами, миграционными вопросами.
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