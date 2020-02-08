Сайт букмекерской конторы

Нужно придумать продающий лендинг в 5-8 экранов. Потом на него будет идти реклама. (Домен ещё не придумали) Вот конкурент для примера https://evrofara.ru/ Есть фото рабочего процесса, "До" и "После". Есть набор пожеланий по блокам Потом будем его на Тильда делать. ...