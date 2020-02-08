Сайт букмекерской конторы

ТЗ на данный момент нет, поэтому и ищу фрилансера который делал такого рода проект. по функционалу мне нужен https://ru.bina.az/ ; еще пару примеров: https://www.etagi.com/realty/?rooms[]=1&type[]=flat ; https://bn.ua/ готовые CMS типо WP и т.д неприемлимы. Прошу указывать технологический стэк, а так же конкретное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создание сайта букмейкерской контары, работающей только с биткоинов.
Пример 1xbit.com
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