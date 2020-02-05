Нужно создать сайт-одностраничник

Сайты «под ключ»Закрыт59 заявок679 просмотров
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Нужно написать сайт-одностраничник по аналогии с этим:

http://web02.beautyetc.pro/ (Написан без платформы)

Или этим:beauti.courses (Написан на Tilda)

Дизайн предоставим

Тест тоже

4 года назад
etcetera_pro
31 годБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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