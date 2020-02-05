Сделать сайт на joomla

Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Inoco/portfolio/sajty-pod-klyuch-58/pokraska-mebeli-v-kamere-vysokogo-davleniya-2013351/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тз на сайт прикрепляю. срок 2 дня. Опала строго по факту после проверки на хосте исполнителя
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