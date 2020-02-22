Создать сайт

Длина прототипа 8 блоков. Нужно собрать лэндинг со стильным оформлением. С помощью шаблонов или на Zero блоках – на ваше усмотрение. К заявке отправляйте примеры ваших лэндингов на Тильде и ориентировочную цену и сроки. Цена проекта договорная.