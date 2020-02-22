Создать сайт

Сайты «под ключ»Завершен28 заявок391 просмотр
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Нужно создать сайт для небольшого копи-центра, желательно на wordpress

описание по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1-Ibq2_8b8sBZIuqzs4yPvG6dtrNUYMW6q3ylFQFex9A/edit#

4 года назад
Dmitry_Noise
Дмитрий 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tauru_des
Виталий 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$160
7 дней
Качество работы хорошее. Отдельно порадовала оперативная коммуникация. Буду еще обращаться в дальнейшем. Рекомендую.
Дмитрий, проявил себя как добросовестный и компетентный заказчик, с чёткой формулировкой ТЗ и Плана проекта! Всем Рекомендую.
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