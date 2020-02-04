Создание сайта фотографа

Необходимо создать пополняемый онлайн каталог продукции tsuyoki (tsuyoki.ru) с возможностью поиска по фильтрам. Внести переработки в описание моделей, добавить цвета моделей, которые выпускались ранее, но не доступны на сайте к просмотру теперь. Предпочтение белорусским разработчикам.
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