Разработка сайта каталога

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок306 просмотров
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Необходимо создать пополняемый онлайн каталог продукции tsuyoki (tsuyoki.ru) с возможностью поиска по фильтрам. Внести переработки в описание моделей, добавить цвета моделей, которые выпускались ранее, но не доступны на сайте к просмотру теперь. 

Предпочтение белорусским разработчикам.

4 года назад
guest_15808225905583
4 года в сервисе
Был
4 года назад