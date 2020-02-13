Создание сайта под ключ для агротехники

Сайты «под ключ»Завершен48 заявок367 просмотров
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Пример сайта скину в сообщениях

4 года назад
guest_15787545115485
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
lost2710
Павел 
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$100
7 дней
Все отлично, Павел прекрасный специалист, найдет к любому подход,все обьяснит и покажет,всем советую
Отличный заказчик! Очень приятно работать, полная свобода во время разработски сайта. Постоянно на связи, словно находится рядом. Оплата, и глазом не успете моргнуть. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Одназначно рекомендую к работе, 100% не пожалеете))
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