Создание сайта под ключ для агротехники

Введение в курс дела. Мне требуется разработать сайт на основе "конкурента" с запада. Сайт должен иметь схожую стилистику, но не быть полноценной копией естественно. https://thejerrycanbar.com/ Вот собственно этот сайт "конкурента". Эксплуатационное назначение. Естественно это продажа товара потребителю. Функционал. корзина, каталог, ...
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