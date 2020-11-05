lost2710

Павел lost2710

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная реализация, лояльное отношение к клиенту, результат высшего уровня.

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

В любом проекте вне зависимости от его бюджета гарантирую

+ Индивидуальный подход

+ Быструю обратную связь даже в нерабочие дни.

+ Тщательное тестирование своей работы перед сдачей

+ Адекватное отношение к критике и правкам

+ Строгое соблюдение сроков

Онлайн ежедневно с 00.00 до 24.00 по любому мировому времени, по необходимости работаю в выходные и праздничные дни.

В процессе реализации проекта возможна также связь по телефону, Telegram, WhatsApp, Viber.

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ТОП-50
Сайты «под ключ»

Отзывы заказчиков

Loter85
40 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
4 года назад
Сделать landing page на Tilda
Tilda
Делает хорошо, качественно
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
onmaks
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Скопировать сайт
Спасибо огромное Павлу, всё сделано оперативно и в срок. А главное - качественно! Полученным результатом остался доволен, рекомендую как ответственного исполнителя!
Очень понравилось работать с Максимом. Обязательно рекомендую к сотрудничеству и сам в дальнейшем буду рад новым проектам!
Ответный отзыв
katya777
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать лендинг на тильда для магазина салютов
Tilda
Павел отлично справился с поставленной задачей! Сделал лендинг и учел все пожелания и правки. Всегда был на связи! Работает на совесть! Спасибо большое!
Очень понравилось работать с Екатериной. Оплата без задержек, постоянно на связи. Адекватные требования и полное доверие к фрилансеру. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vitalik91827
Виталий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Лэндинг на Тильде
Tilda
Отличный сайт на Тильде! Качественно, оперативно и прямо в точку. С Павлом приятно работать - рекомендую!!
Виталий хороший заказчик. Постоянная обратная связь, моментальная оплата сразу после завершения работы. Ко всем нюансам работы относится с пониманием, адекватные правки в рамках проекта. Рекомендую поработать, и сам буду рад сотрудничеству и новым, интересным проектам!)
Ответный отзыв
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Лейдинг
Спасибо огромное Павлу За качественный сайт и оперативность Всем советую
Алексей очень приятный и хороший заказчик. Работать было комфортно и приятно, полное доверие в работе без каких-либо подводных камней. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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