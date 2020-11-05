Профессиональная реализация, лояльное отношение к клиенту, результат высшего уровня.

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

В любом проекте вне зависимости от его бюджета гарантирую

+ Индивидуальный подход

+ Быструю обратную связь даже в нерабочие дни.

+ Тщательное тестирование своей работы перед сдачей

+ Адекватное отношение к критике и правкам

+ Строгое соблюдение сроков

Онлайн ежедневно с 00.00 до 24.00 по любому мировому времени, по необходимости работаю в выходные и праздничные дни.

В процессе реализации проекта возможна также связь по телефону, Telegram, WhatsApp, Viber.