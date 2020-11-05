Профессиональная реализация, лояльное отношение к клиенту, результат высшего уровня.
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
В любом проекте вне зависимости от его бюджета гарантирую
+ Индивидуальный подход
+ Быструю обратную связь даже в нерабочие дни.
+ Тщательное тестирование своей работы перед сдачей
+ Адекватное отношение к критике и правкам
+ Строгое соблюдение сроков
Онлайн ежедневно с 00.00 до 24.00 по любому мировому времени, по необходимости работаю в выходные и праздничные дни.
В процессе реализации проекта возможна также связь по телефону, Telegram, WhatsApp, Viber.
Я против войны в Украине!
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ТОП-50— Сайты «под ключ»
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Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
4 года назад
Tilda
Делает хорошо, качественно
Ответный отзыв
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
4 года назад
Спасибо огромное Павлу, всё сделано оперативно и в срок. А главное - качественно! Полученным результатом остался доволен, рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Максимом. Обязательно рекомендую к сотрудничеству и сам в дальнейшем буду рад новым проектам!
$50
10 баллов
4 года назад
Tilda
Павел отлично справился с поставленной задачей! Сделал лендинг и учел все пожелания и правки. Всегда был на связи! Работает на совесть! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Екатериной. Оплата без задержек, постоянно на связи. Адекватные требования и полное доверие к фрилансеру. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
4 года назад
Tilda
Отличный сайт на Тильде! Качественно, оперативно и прямо в точку. С Павлом приятно работать - рекомендую!!
Ответный отзыв
Виталий хороший заказчик. Постоянная обратная связь, моментальная оплата сразу после завершения работы. Ко всем нюансам работы относится с пониманием, адекватные правки в рамках проекта. Рекомендую поработать, и сам буду рад сотрудничеству и новым, интересным проектам!)
$50
10 баллов
5 лет назад
Спасибо огромное Павлу За качественный сайт и оперативность Всем советую
Ответный отзыв
Алексей очень приятный и хороший заказчик. Работать было комфортно и приятно, полное доверие в работе без каких-либо подводных камней. Рекомендую к сотрудничеству!
Сайты «под ключ»
16 отзывов
$10/час
от $150от 3 дней
#47
Системы управления (CMS)
7 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#176
HTML-верстка
6 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#516
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $350от 5 дней
#832