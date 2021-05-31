Необходимо подключить форму заказа с лендинга, созданного на HTML, к CRM Sitniks. Предоставляется документация от CRM для выполнения интеграции. Ожидается опыт работы с веб-программированием и интеграцией форм в CRM-системы.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Разработать продающий лендинг для товаров женской одежды на платформе kubik.website. Стандартная структура на украинском и русском языках включает шапку с логотипом и соцсетями, описание категории, размерную сетку, карточки товаров, информацию о доставке и оплате, отзывы и футер с гарантией качества. Лендинг должен быть легко копируемым для других категорий и подключать домен и пиксель Facebook.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется редизайн логотипа для бренда женской одежды Mariliz. Необходимо создать два варианта: черный логотип на белом фоне и в нежных тонах. Файлы должны быть предоставлены в форматах CDR, AI, PDF, SVG, PNG и JPG. Принимаются идеи и варианты с возможностью правок.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется редизайн главной страницы интернет-магазина женской одежды на платформе Tilda. Задача заключается в создании современного, красивого и более конверсионного интерфейса, который будет удобным для пользователей.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется переделка логотипа с заменой текста на английский: 'аша' на 'asha', 'стиль' на 'love and belonging'. Исходный логотип в векторе будет предоставлен. Необходимо подготовить логотип в форматах PNG, JPG и PSD. Срок выполнения — 1 день.Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо скопировать существующий сайт на платформе Тильда и перевести его контент на английский и румынский языки. Ожидается точное воспроизведение дизайна и функционала оригинала.Переводы9 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется полный редизайн сайта на платформе Тильда. Необходимо добавить страницу 'О нас', улучшить отображение отзывов, создать красивую страницу с размерной сеткой и сделать главную страницу более привлекательной и удобной для повышения конверсии.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются продающие креативы для интернет-магазина женской одежды. Необходимы анимированные баннеры для Facebook и Instagram (лента и сторис). Заказчик предоставляет картинки, требуется разработка креативов с текстовым наполнением.Баннеры26 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать одностраничный интернет-магазин на платформе Тильда для женской одежды. Проект включает две категории: спортивные костюмы и платья. Ожидается настройка визуала и добавление товаров без описания. Цель - создать реально продающий сайт.Интернет-магазины30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания 1-2 статей в неделю о женской одежде для полных женщин. Статьи должны содержать советы по стилю, как правильно сочетать вещи и выглядеть стройнее.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать баннеры для интернет-магазина женской одежды. Размеры: для десктопа 1903x792 и 1920x850, для мобильной версии 600x600. Пример указан на картинке.Баннеры41 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется дизайнер для создания продающих креативов из видео и фото для магазина женской одежды (Украина)Баннеры27 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Необходимо сделать 3D визуализацию саквояжа-органайзера для автомобиля Задача отрисовать в 3D чемодан в разных цветах в одном положении Все чемоданы с одинаковым рисунком и размером всего 7 штук, каждый чемодан в 5 ...3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно создать качественный продающий лендинг на ТИЛЬДА по продажи женской одежды На лендинге должно быть не боле 5 наименований товара преимущественно для мобильной версии пример http://sale-odezhda.space/3236e/ нужно сделать так же, но визуально ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать 2 продающих банера в осенних тонах с уличными фонами либо на однотонном фоне, для интернет магазина женской одежды размер 1920x650 пример прилагается, как он должен выглядеть и редизайнить логотип сделать ...Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад