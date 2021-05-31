Loter85

Павел Малов Loter85

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Подключить форму заказа с лендинга к CRM

    Необходимо подключить форму заказа с лендинга, созданного на HTML, к CRM Sitniks. Предоставляется документация от CRM для выполнения интеграции. Ожидается опыт работы с веб-программированием и интеграцией форм в CRM-системы.

    HTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать лендинг

    $30

    Разработать продающий лендинг для товаров женской одежды на платформе kubik.website. Стандартная структура на украинском и русском языках включает шапку с логотипом и соцсетями, описание категории, размерную сетку, карточки товаров, информацию о доставке и оплате, отзывы и футер с гарантией качества. Лендинг должен быть легко копируемым для других категорий и подключать домен и пиксель Facebook.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип (редизайн)

    Требуется редизайн логотипа для бренда женской одежды Mariliz. Необходимо создать два варианта: черный логотип на белом фоне и в нежных тонах. Файлы должны быть предоставлены в форматах CDR, AI, PDF, SVG, PNG и JPG. Принимаются идеи и варианты с возможностью правок.

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн главной страницы

    $25

    Требуется редизайн главной страницы интернет-магазина женской одежды на платформе Tilda. Задача заключается в создании современного, красивого и более конверсионного интерфейса, который будет удобным для пользователей.

    Tilda
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип в вектор

    $20

    Требуется переделка логотипа с заменой текста на английский: 'аша' на 'asha', 'стиль' на 'love and belonging'. Исходный логотип в векторе будет предоставлен. Необходимо подготовить логотип в форматах PNG, JPG и PSD. Срок выполнения — 1 день.

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продублировать сайт на тильде

    Необходимо скопировать существующий сайт на платформе Тильда и перевести его контент на английский и румынский языки. Ожидается точное воспроизведение дизайна и функционала оригинала.

    Tilda
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта на тильде

    $200

    Требуется полный редизайн сайта на платформе Тильда. Необходимо добавить страницу 'О нас', улучшить отображение отзывов, создать красивую страницу с размерной сеткой и сделать главную страницу более привлекательной и удобной для повышения конверсии.

    Tilda
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать продающие креативы

    Требуются продающие креативы для интернет-магазина женской одежды. Необходимы анимированные баннеры для Facebook и Instagram (лента и сторис). Заказчик предоставляет картинки, требуется разработка креативов с текстовым наполнением.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на Тильде

    Необходимо разработать одностраничный интернет-магазин на платформе Тильда для женской одежды. Проект включает две категории: спортивные костюмы и платья. Ожидается настройка визуала и добавление товаров без описания. Цель - создать реально продающий сайт.

    Tilda
    Интернет-магазины30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать баннер для сайта

    Требуется разработать баннеры для интернет-магазина женской одежды. Размеры: для десктопа 1903x792 и 1920x850, для мобильной версии 600x600. Пример указан на картинке.

    Баннеры41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Креативы для Instagram и facebook

    Требуется дизайнер для создания продающих креативов из видео и фото для магазина женской одежды (Украина)

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать 3D визуализацию саквояжа-органайзера

    $40

    Необходимо сделать 3D визуализацию саквояжа-органайзера для автомобиля Задача отрисовать в 3D чемодан в разных цветах в одном положении  Все чемоданы с одинаковым рисунком и размером  всего 7 штук, каждый чемодан в 5 ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать landing page на Tilda

    Нужно создать качественный продающий лендинг на ТИЛЬДА по продажи женской одежды  На лендинге должно быть не боле 5 наименований товара  преимущественно для мобильной версии  пример http://sale-odezhda.space/3236e/  нужно сделать так же, но визуально ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать баннеры плюс лого для интернет магазина одежды

    Необходимо сделать 2 продающих банера в осенних тонах с уличными фонами либо на однотонном фоне, для интернет магазина женской одежды  размер 1920x650 пример прилагается, как он должен выглядеть  и редизайнить логотип  сделать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
4 года назад
Сделать 3D визуализацию саквояжа-органайзера
Спасибо за интересный проект.
Все отлично, рекомендую
Ответный отзыв
lost2710
Павел 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сделать landing page на Tilda
Tilda
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Делает хорошо, качественно
Ответный отзыв
Sendetskaya
Виктория 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
9 баллов
6 лет назад
Сделать баннеры плюс лого для интернет магазина одежды
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Ответный отзыв