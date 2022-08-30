Сделать лендинг

$30
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Закрыт8 заявок320 просмотров

Сделать продающий лендинг для товаров женская одежда

Сделать нужно лендинг на kubik.website/

структура стандартная

на двух языках украинский и русский

1. Небольшая шапка с логотипом плюс соц сети инста и фейсбук

2. Описание категории с фото товара

например женские спортивные костюмы или женские праздничные платья и кнопка в магазин активная

3. размерная сетка

4. карточки товаров

5. как заказать плюс доставка

6. Отзывы

7. разворачивающиеся слайды ДОСТАВКА И ОПЛАТА, ВОЗВРАТ ТОВАРА, ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

6. Футер гарантия качества свяжитесь с нами и соц сети

Лендинг должен быть сделан так что бы его можно было легко копировать и делать из него другую категорию

из спорт костюмов можно

подключить домен и пиксель фейсбук 

3 года назад
Loter85
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