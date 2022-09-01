Необходимо создать сайт на Вордпресс. По сути создать сайт-визитку вокальной студии. У нас сейчас имеется лендинг www.sentire-voice.com.ua. Поэтому задача состоит в том, чтобы перенести дизайн и контент главной страницы на cms и под стили существующего лендинга сделать остальные страницы: блог, дизайн статьи блога, страница контакты. Новый сайт перенести на хостинг. Срок работы 3 дня.