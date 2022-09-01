Необхідно створити сайт-візитку вокальної студії на платформі Вордпрес. Завдання полягає у перенесенні дизайну та контенту з лендінгу www.sentire-voice.com.ua, а також у розробці додаткових сторінок: блог, дизайн статті блогу, сторінка контактів. Завершення проекту планується за 3 дні.
Необходимо создать сайт на Вордпресс.
Необходимо создать сайт на Вордпресс. По сути создать сайт-визитку вокальной студии. У нас сейчас имеется лендинг www.sentire-voice.com.ua. Поэтому задача состоит в том, чтобы перенести дизайн и контент главной страницы на cms и под стили существующего лендинга сделать остальные страницы: блог, дизайн статьи блога, страница контакты. Новый сайт перенести на хостинг. Срок работы 3 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити сайт-візитку вокальної студії на Вордпрес. Завдання включає перенесення дизайну та контенту з головної сторінки лендінгу, а також розробку нових сторінок: блог, сторінка статей та контакти. Завершити проект потрібно за 3 дні.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать фронтенд для простого сайта школы. Заказ включает полное выполнение работы 'под ключ', обеспечивая удобство и доступность для пользователей.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка одностраничного сайта-визитки для продажи услуг. Сайт должен собирать лиды через формы, включать возможность оплаты в любой валюте и криптовалюте. Необходимо обеспечить адаптивность для мобильных устройств и возможность редактирования контента. Дизайн должен быть простым и светлым, с учетом примера шаблона. Итогом станет функционал для обработки заказов и вопросов пользователей.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта под ключ для получения лидов с минималистичным дизайном. Сайт должен быть адаптивным, разработан на WordPress или аналогичной платформе для самостоятельного редактирования. Предусмотреть возможность размещения сжатых фото и легкой корректировки материалов с мобильных устройств. Оплата через площадку, цена минимальная, сроки гибкие.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка простого сайта на WordPress с сервисом голосования через ВК. Сайт будет состоять из 8-10 страниц, где пользователи смогут голосовать за лучший проект. Все материалы, включая фото и видео, будут предоставлены. Визуальный пример: spbfw.ru.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать многостраничный сайт для бренда нижнего белья с 14 страницами. Используйте HTML, CSS и любой пакет для сборки фронтенда. Дизайн будет основываться на готовых структурах и прототипах. Цель — увеличить обращения и продажи компании. Вся необходимая информация будет предоставлена.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка быстрого сайта на 5 страниц с использованием платформы webflow.com. Заказ включает создание сайта «под ключ». Прикреплен файл с кратким ТЗ, расширенная информация будет предоставлена исполнителю.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад