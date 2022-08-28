Требуется разработка сайта-визитки на английском языке для команды, работающей с новыми криптовалютами. Сайт должен кратко представлять команду, ее опыт и проекты, с которыми она работает, включая тестнеты и мейннеты. Основное внимание уделите презентации высококлассных специалистов и их достижений в области криптовалют.
Создание многостраничного сайта
Нужно создать многостраничный сайт для бренда нижнего белья
Функционал без фреймворков js, можно использовать процессоры css,html и любой пакет для сборки фронтенда. Присылайте свои работы и устанавливайте сроки.
Всю нужную информацию, текст и исходники предоставим
Для отрисовки - 14 страниц, на каждой из которых есть несколько повторяющихся блоков и элементов, располагающихся практически на всех страницах сайта. Дизайн необходимо будет рисовать по уже готовым утвержденным структурам и прототипам сайта.
Основная цель и задача разработки сайта: увеличение обращений и заказов непосредственно с сайта, а как следствие - увеличение продаж компании.
Заявки фрилансеров
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