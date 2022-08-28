Нужно создать многостраничный сайт для бренда нижнего белья

Функционал без фреймворков js, можно использовать процессоры css,html и любой пакет для сборки фронтенда. Присылайте свои работы и устанавливайте сроки.

Всю нужную информацию, текст и исходники предоставим

Для отрисовки - 14 страниц, на каждой из которых есть несколько повторяющихся блоков и элементов, располагающихся практически на всех страницах сайта. Дизайн необходимо будет рисовать по уже готовым утвержденным структурам и прототипам сайта.

Основная цель и задача разработки сайта: увеличение обращений и заказов непосредственно с сайта, а как следствие - увеличение продаж компании.