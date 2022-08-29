Здравствуй уважаемый фрилансер.

Я эксперт по техническим вопросам качества продуктов питания, техники, услуг и деятельности, функционирования организаций и систем.

Медиатор, посредник-миротворец, работаю на правительство.

Задача: создать сайт по минимальной стоимости для получения лидов в форме подачи заявки через обратную связь.

Под контекстное продвижение, реклама по таргетингу местности, район города, улица, деревня. Яндекс и Гугл.

Под смартфон, десктоп по остаточному принципу.

Дизайн крайне минималистический, белый фон, формат текстов как в чатах Телеграм, начало, заглавие, разворот по нажатию на что-нибудь.

Сайт под Ворд пресс или иное чтобы я сам мог заниматься наполнением и редакцией. Предусмотреть возможность размещения фото в сжатом виде, разворот по нажатию.

Вес сайта должен быть минимально маленький.

Это визитка политика, депутата, кандидата.

Реклама сайта планируется в социальных сетях через блогеров (если захотят конечно).

Возможно дальнейшее совместное сотрудничество для поддержания работоспособности сайта.

Микросайт, белый лист, короткие разворачивающиеся тексты, фото мини и оригинал при нажатии.

Лёгкая корректировка материала со смартфона, замена текста и фото, удаление страниц.

Оплата через площадку, цена минимальная, сроки не критично.