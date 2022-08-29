Требуется разработка сайта-визитки на английском языке для команды, работающей с новыми криптовалютами. Сайт должен кратко представлять команду, ее опыт и проекты, с которыми она работает, включая тестнеты и мейннеты. Основное внимание уделите презентации высококлассных специалистов и их достижений в области криптовалют.
Требуется изготовление сайта под ключ
Здравствуй уважаемый фрилансер.
Я эксперт по техническим вопросам качества продуктов питания, техники, услуг и деятельности, функционирования организаций и систем.
Медиатор, посредник-миротворец, работаю на правительство.
Задача: создать сайт по минимальной стоимости для получения лидов в форме подачи заявки через обратную связь.
Под контекстное продвижение, реклама по таргетингу местности, район города, улица, деревня. Яндекс и Гугл.
Под смартфон, десктоп по остаточному принципу.
Дизайн крайне минималистический, белый фон, формат текстов как в чатах Телеграм, начало, заглавие, разворот по нажатию на что-нибудь.
Сайт под Ворд пресс или иное чтобы я сам мог заниматься наполнением и редакцией. Предусмотреть возможность размещения фото в сжатом виде, разворот по нажатию.
Вес сайта должен быть минимально маленький.
Это визитка политика, депутата, кандидата.
Реклама сайта планируется в социальных сетях через блогеров (если захотят конечно).
Возможно дальнейшее совместное сотрудничество для поддержания работоспособности сайта.
Микросайт, белый лист, короткие разворачивающиеся тексты, фото мини и оригинал при нажатии.
Лёгкая корректировка материала со смартфона, замена текста и фото, удаление страниц.
Оплата через площадку, цена минимальная, сроки не критично.
Заявки фрилансеров
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