Сайт-визитка

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Завершен13 заявок374 просмотра

Команде технических специалистов и маркетологов нужен сайт-визитка. Язык-английский

Что мы делаем? Устанавливаем ноды новых криповалют  и тестируем их сети, стараемся стать валидаторами в Мейннете. Сайт должен кратко презентовать нашу команду перед проектами, запускающими новые криптовалюты, ноды которых мы готовы поддерживать.

Наши преимущества:

Растущая Команда состоит из высококлассных специалистов с обширным опытом работы

Senior IT engineers

Marketers

Financier

Проекты, с которыми работаем Тестнет:

Masa, StarkNet, Sei, Celestia, Minima, Kujira и др 25 проектов

Метнет: Kujira

Контакты:

Мейл, ТГ

 

Примеры: 

https://stake.nodes.guru/#networks

https://polkachu.com

3 года назад
chumak-info
Александр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
онлайн
3 года назад
$282
7 дней
Escrow
Нормально отработали по изготовлению сайта с нуля. Немного перелимитили сроки. Исполнитель ответственный, все время на связи. Быстро пофиксили мелкие баги.
Отличный заказчик. Корректные задачи. Всегда на связи. Рекомендую всем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
3 года назад
Диана
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
155 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
онлайн
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
16 отзывов
3 года назад
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
онлайн
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
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