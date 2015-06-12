Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.
Лендинг для услуги по поиску счастливой купюры.
Нужна посадочная страница для оказания услуги по поиску купюры со счастливым номером.
Требования:
- Блоки посадочной страницы должны читаться как на десктопе, так и на мобильных устройствах.
Минимальное разрешение 800x600.
Но, возможно, вы подскажете, на каких устройствах и с каким разрешением лучше сделать посадку.
- Идеи по новым блокам, которые позволят заинтересовать клиента воспользоваться услугой, только приветствуются!
- Варианты расположения блоков на ваше усмотрение.
- Результат работы нужен в формате архива, которым можно развернуть на сайте без дополнительных технических изменений.
- Блоки в виде вертикальной ленты, идут один за другим.
- Удаление одного из блоков, не должно влиять на отображение остальных блоков.
- Желательно, чтобы за заказ взялся человек с опытом создания продающих страниц
- Картинка привлекающая внимание )
- Что мы можем сделать:
Мы найдем купюру, у которой 7 цифр серийного номера совпадают с 7 цифрами вашего номера телефона! Конечно, вы можете сделать это самостоятельно, но с большой вероятностью на поиски уйдут годы. Кроме того, сколько бы вы ее не искали, никто не сможет гарантировать успех – возможно, вы ее никогда не найдете. Лучше доверить сложную задачу профессионалам! Мы найдем вашу купюру как можно скорее. Это весьма интересный лот для коллекционеров, оригинальный подарок и счастливый талисман!
- Что даст вам:
- Блок действий:
- История:
- Бонусом
найдите купюру для себя, на удачу
показать друзьям перед друзьями
в подарок близкому человеку
"Свяжитесь с нами", "Оставьте заявку", "Найдите свою счастливую купюру"
Крупные кнопки со ссылкой на бота
В Телеграмм
В WhatsApp
В Контакте (может отсутствовать)
В Viber
Текст из документа: (по запросу)
Пример:
Некоторых людей удача буквально преследует! Они не пропускают ни акции, ни скидки, ни бонусы, ни премию от начальника, который внезапно превращается в саму доброту! Наверняка, каждый человек хотел бы пополнить ряды счастливчиков, притягивающих к себе удачу, как магнит. Одним особый дар дается от рождения, а вторые могут притянуть сказочное везение. Самый простой способ привлечь удачу – засунуть в кошелек купюру, на которой напечатана комбинация цифр из вашего номера телефона. Это ценная и необычная приманка для удачи, которая реально работает, главное – носить ее с собой постоянно!
Можете оставить дату своего рождения и мы попробуем найти купюру с этой датой
Например 12 июня 2015 года
Попробуем найти
12062015
20150612
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