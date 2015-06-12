Лендинг для услуги по поиску счастливой купюры.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок321 просмотр

Нужна посадочная страница для оказания услуги по поиску купюры со счастливым номером.

Требования:

  • Блоки посадочной страницы должны читаться как на десктопе, так и на мобильных устройствах.

    Минимальное разрешение 800x600.

    Но, возможно, вы подскажете, на каких устройствах и с каким разрешением лучше сделать посадку.

  • Идеи по новым блокам, которые позволят заинтересовать клиента воспользоваться услугой, только приветствуются!
  • Варианты расположения блоков на ваше усмотрение.
  • Результат работы нужен в формате архива, которым можно развернуть на сайте без дополнительных технических изменений.
  • Блоки в виде вертикальной ленты, идут один за другим.
  • Удаление одного из блоков, не должно влиять на отображение остальных блоков.
  • Желательно, чтобы за заказ взялся человек с опытом создания продающих страниц

Блоки:

  • Картинка привлекающая внимание )
  • Что мы можем сделать:

    Мы найдем купюру, у которой 7 цифр серийного номера совпадают с 7 цифрами вашего номера телефона! Конечно, вы можете сделать это самостоятельно, но с большой вероятностью на поиски уйдут годы. Кроме того, сколько бы вы ее не искали, никто не сможет гарантировать успех – возможно, вы ее никогда не найдете. Лучше доверить сложную задачу профессионалам! Мы найдем вашу купюру как можно скорее. Это весьма интересный лот для коллекционеров, оригинальный подарок и счастливый талисман!

  • Что даст вам:

    • найдите купюру для себя, на удачу

    показать друзьям перед друзьями

    в подарок близкому человеку

  • Блок действий:

    • "Свяжитесь с нами", "Оставьте заявку", "Найдите свою счастливую купюру"

    Крупные кнопки со ссылкой на бота

    В Телеграмм

    В WhatsApp

    В Контакте (может отсутствовать)

    В Viber

  • История:

    • Текст из документа: (по запросу)

    Пример:

    Некоторых людей удача буквально преследует! Они не пропускают ни акции, ни скидки, ни бонусы, ни премию от начальника, который внезапно превращается в саму доброту! Наверняка, каждый человек хотел бы пополнить ряды счастливчиков, притягивающих к себе удачу, как магнит. Одним особый дар дается от рождения, а вторые могут притянуть сказочное везение. Самый простой способ привлечь удачу – засунуть в кошелек купюру, на которой напечатана комбинация цифр из вашего номера телефона. Это ценная и необычная приманка для удачи, которая реально работает, главное – носить ее с собой постоянно!

  • Бонусом

    • Можете оставить дату своего рождения и мы попробуем найти купюру с этой датой

    Например 12 июня 2015 года

    Попробуем найти

    12062015

    20150612

3 года назад
SohoFun
46 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
15 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
30 минут назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Анна
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
16 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
онлайн
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт по аналогу

    Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт визитку

    Требуется разработать сайт-визитку для продажи деревянных окон в Санкт-Петербурге. Используйте существующий сайт в качестве основы и предоставленных материалов для создания нового проекта. Уделите внимание современному дизайну и удобной навигации.

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт

    Требуется разработка сайта «под ключ» с функцией переключения на английский язык. Проект должен быть выполнен в сжатые сроки. Ожидается качественный и функциональный результат.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт під ключ

    Требуется разработка сайта-визитки под ключ. Ожидается выполнение всех этапов работы, включая дизайн, верстку и настройку. Укажите опыт и примеры работ.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт під ключ

    Необходимо разработать сайт для клининговой компании под ключ. Ожидается создание дизайна и функционала, аналогичных сайту uborka.com.ua. Требуются все основные страницы и адаптивный интерфейс.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтинг

    $1

    Ищется копирайтер для создания текстов на веб-сайты. Необходимо написать контент для главной страницы, включая заголовки, описание команды, услуги и другие блоки. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешной работе.

    NFT
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта по ТЗ на шаблоне Wordpress

    $40

    Требуется разработка сайта на платформе Wordpress по техническому заданию с использованием качественного шаблона из themeforest. Ориентировочная стоимость проекта составляет 3000 руб., срок выполнения - 7 дней. Оплата производится исполнителю по факту выполнения или поэтапно.

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать аналог сайта

    $20

    Требуется разработать аналог существующего сайта с доработкой под индивидуальные требования. Задача несложная и должна быть выполнена быстро. Бюджет ограничен, поэтому проект предполагает легкую работу. Ожидается, что фрилансер сможет адаптировать сайт согласно предоставленным пожеланиям.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт психолога

    Необходимо разработать сайт для психолога на WordPress, используя шаблон или перенести с Tilda. Включает интеграцию купленных плагинов, настройку оплаты и доработку текстов для достижения привлекательного внешнего вида.

    Tilda
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад