Нужна посадочная страница для оказания услуги по поиску купюры со счастливым номером.

Требования:

Но, возможно, вы подскажете, на каких устройствах и с каким разрешением лучше сделать посадку.

Блоки:

Картинка привлекающая внимание )

Что мы можем сделать: Мы найдем купюру, у которой 7 цифр серийного номера совпадают с 7 цифрами вашего номера телефона! Конечно, вы можете сделать это самостоятельно, но с большой вероятностью на поиски уйдут годы. Кроме того, сколько бы вы ее не искали, никто не сможет гарантировать успех – возможно, вы ее никогда не найдете. Лучше доверить сложную задачу профессионалам! Мы найдем вашу купюру как можно скорее. Это весьма интересный лот для коллекционеров, оригинальный подарок и счастливый талисман!

Что даст вам:

найдите купюру для себя, на удачу

показать друзьям перед друзьями

в подарок близкому человеку

Блок действий:

"Свяжитесь с нами", "Оставьте заявку", "Найдите свою счастливую купюру"

Крупные кнопки со ссылкой на бота

В Телеграмм

В WhatsApp

В Контакте (может отсутствовать)

В Viber

История:

Текст из документа: (по запросу)

Пример:

Некоторых людей удача буквально преследует! Они не пропускают ни акции, ни скидки, ни бонусы, ни премию от начальника, который внезапно превращается в саму доброту! Наверняка, каждый человек хотел бы пополнить ряды счастливчиков, притягивающих к себе удачу, как магнит. Одним особый дар дается от рождения, а вторые могут притянуть сказочное везение. Самый простой способ привлечь удачу – засунуть в кошелек купюру, на которой напечатана комбинация цифр из вашего номера телефона. Это ценная и необычная приманка для удачи, которая реально работает, главное – носить ее с собой постоянно!

Бонусом

Можете оставить дату своего рождения и мы попробуем найти купюру с этой датой

Например 12 июня 2015 года

Попробуем найти

12062015

20150612