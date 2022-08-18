Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.
Копирайтинг
Добрый день! Ищу копирайтера на проект, если сработаемся, то возможно сотрудничество на постоянной основе.
Занимаемся разработкой веб-сайтов, необходимо писать красивые тексты для блоков:
Главная страница
1. Главный экран (заголовок)
2. Кто мы такие
3. Проекты
4. Заставка проектов текст «посмотрите, что мы можем сделать для вас»
5. Услуги
6. Команда
7. Блок НФТ
8. Наш подход
9. Юр безопасность
10. SEO блок
11. Футер
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется разработка сайта на платформе Wordpress по техническому заданию с использованием качественного шаблона из themeforest. Ориентировочная стоимость проекта составляет 3000 руб., срок выполнения - 7 дней. Оплата производится исполнителю по факту выполнения или поэтапно.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработать аналог существующего сайта с доработкой под индивидуальные требования. Задача несложная и должна быть выполнена быстро. Бюджет ограничен, поэтому проект предполагает легкую работу. Ожидается, что фрилансер сможет адаптировать сайт согласно предоставленным пожеланиям.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Ищем варианты закупки ссылок на сайт с доменной зоной de. Регион - Германия. Сайт предоставляет услуги, ждем предложений по размещению ссылок.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать сайт для психолога на WordPress, используя шаблон или перенести с Tilda. Включает интеграцию купленных плагинов, настройку оплаты и доработку текстов для достижения привлекательного внешнего вида.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо протестировать сайт с разных ролей и собрать дебаг задачи в Трелло. Включите скриншоты и ссылки на найденные проблемы. Подробности будут предоставлены выбранным кандидатам.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработать 10 уникальных стикеров на основе предоставленных референсов. Необходимо учитывать стиль и цветовую гамму для соответствия проектам. Ожидается качественное выполнение задач в срок.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо полностью скопировать сайт https://ryzenprogaming.net/ с сохранением всех элементов и функционала. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта по аналогии с указанными ресурсами. Необходимо учесть функционал и дизайн, а также добавить возможности Казаньэкспресс. Все атрибуты будут приобретены. Ожидается профессиональный подход и внимательное отношение к деталям.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад