Добрый день! Ищу копирайтера на проект, если сработаемся, то возможно сотрудничество на постоянной основе.

Занимаемся разработкой веб-сайтов, необходимо писать красивые тексты для блоков:

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1. Главный экран (заголовок)

2. Кто мы такие

3. Проекты

4. Заставка проектов текст «посмотрите, что мы можем сделать для вас»

5. Услуги

6. Команда

7. Блок НФТ

8. Наш подход

9. Юр безопасность

10. SEO блок

11. Футер