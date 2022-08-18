Копирайтинг

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок437 просмотров

Добрый день! Ищу копирайтера на проект, если сработаемся, то возможно сотрудничество на постоянной основе. 

Занимаемся разработкой веб-сайтов, необходимо писать красивые тексты для блоков: 

Главная страница

1. Главный экран (заголовок)

2. Кто мы такие 

3. Проекты 

4. Заставка проектов текст «посмотрите, что мы можем сделать для вас»

5. Услуги

6. Команда

7. Блок НФТ

8. Наш подход 

9. Юр безопасность 

10. SEO блок

11. Футер

NFT
3 года назад
Evgeniy_Koval
Евгений 
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