Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.
Разработка сайта по ТЗ на шаблоне Wordpress
На основании ТЗ разработать сайт на Wordpress и купленном хорошем шаблоне из themeforest.
Стоимость - ориентируемся на 3000 руб. Срок - ориентируемся на 7 дней. Оплата осуществляется непосредственно исполнителю по факту выполнения задачи или можно разбить на этапы. Готов обсуждать детали
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