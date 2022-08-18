Разработка сайта по ТЗ на шаблоне Wordpress

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки883 просмотра

На основании ТЗ разработать сайт на Wordpress и купленном хорошем шаблоне из themeforest.

Стоимость - ориентируемся на 3000 руб. Срок - ориентируемся на 7 дней. Оплата осуществляется непосредственно исполнителю по факту выполнения задачи или можно разбить на этапы. Готов обсуждать детали

WordPress
3 года назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Коля
 
41 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт по аналогу

    Необходимо создать сайт по аналогу, выполняя полный цикл разработки 'под ключ'. Ожидается проработка дизайна, функционала и интеграция необходимых решений для успешного запуска проекта.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать аналог сайта

    $20

    Требуется разработать аналог существующего сайта с доработкой под индивидуальные требования. Задача несложная и должна быть выполнена быстро. Бюджет ограничен, поэтому проект предполагает легкую работу. Ожидается, что фрилансер сможет адаптировать сайт согласно предоставленным пожеланиям.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт психолога

    Необходимо разработать сайт для психолога на WordPress, используя шаблон или перенести с Tilda. Включает интеграцию купленных плагинов, настройку оплаты и доработку текстов для достижения привлекательного внешнего вида.

    Tilda
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Протестировать сайт

    Необходимо протестировать сайт с разных ролей и собрать дебаг задачи в Трелло. Включите скриншоты и ссылки на найденные проблемы. Подробности будут предоставлены выбранным кандидатам.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание стикеров

    $300

    Требуется разработать 10 уникальных стикеров на основе предоставленных референсов. Необходимо учитывать стиль и цветовую гамму для соответствия проектам. Ожидается качественное выполнение задач в срок.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт по подобию

    Требуется разработка сайта по аналогии с указанными ресурсами. Необходимо учесть функционал и дизайн, а также добавить возможности Казаньэкспресс. Все атрибуты будут приобретены. Ожидается профессиональный подход и внимательное отношение к деталям.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить сайт на хостинге и привязать домен

    Требуется разместить сайт на хостинге и привязать домен. Имеются исходники, необходимо выполнить все необходимые действия для успешного запуска сайта. Ожидается грамотная настройка и тестирование работоспособности.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад