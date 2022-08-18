На основании ТЗ разработать сайт на Wordpress и купленном хорошем шаблоне из themeforest.

Стоимость - ориентируемся на 3000 руб. Срок - ориентируемся на 7 дней. Оплата осуществляется непосредственно исполнителю по факту выполнения задачи или можно разбить на этапы. Готов обсуждать детали