Разместить сайт на хостинге и привязать домен

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок268 просмотров

Есть исходники нужно сделать все необходимое для запуска сайта.

3 года назад
Be_roo
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ilovevladskoch
Владислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Абдухолик
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Роман
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Александр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
320 отзывов(-1)
3 года назад
ilovevladskoch
Владислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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