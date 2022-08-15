https://agents.finuslugi.ru/ это пример портала который нам нужен.

портал должен покрывать 2 цели.

1. реферальная программа онлайн.

2 простая реферальная программа( однокнопочная)- таким образом, чтобы человек мог вбить номер телефона рекомендованного лица. Этот номер приходит в нашу srm с полем ID реферала.

Что бы мы могли опознать человека и в случае успешной заявки выплатить ему вознаграждение

Дизайн в фигме + адаптив ( делал знающий человек, поэтому проблем с кривым макетом не будет)