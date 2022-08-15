Необходимо разработать простой информационный сайт для логистической компании. Сайт должен состоять из 4-5 страниц, включая основные разделы и информацию о услугах. Ожидается создание дизайна и структуры сайта «под ключ».
Разработать сайт под ключ
https://agents.finuslugi.ru/ это пример портала который нам нужен.
портал должен покрывать 2 цели.
1. реферальная программа онлайн.
2 простая реферальная программа( однокнопочная)- таким образом, чтобы человек мог вбить номер телефона рекомендованного лица. Этот номер приходит в нашу srm с полем ID реферала.
Что бы мы могли опознать человека и в случае успешной заявки выплатить ему вознаграждение
Дизайн в фигме + адаптив ( делал знающий человек, поэтому проблем с кривым макетом не будет)
Заявки фрилансеров
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