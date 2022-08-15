Требуется разработка сайта по ремонту квартир и ванных комнат или лендинг-страницы с представлением услуг дизайнера. Ожидается создание удобного интерфейса и привлекательного дизайна для привлечения клиентов.
Разработка сайта
Сделать простой информационный сайт для логистической компании, 4 -5 страниц.
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