Требуется разработка бота на Salebot с функционалом для регистрации на мероприятия, отправки напоминаний и анонсов. Необходимо создать меню для доступа к расписанию, сегментировать аудиторию и хранить базу для точечных рассылок. Также требуется реализовать воронку с серией сообщений для привлечения трафика с рекламы. Опыт работы с Salebot обязателен.