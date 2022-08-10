Ищем специалистов для создания лендингов с нуля под ключ для инвестиционного фонда. Требуется опыт работы в недвижимости и высокая конверсия. Целевая аудитория: инвесторы и клиенты элитной недвижимости в Москве. Присылайте ссылки на портфолио с примерами работ в данной сфере.
Изготовление бота на Salebot
Нам нужен бот на Salebot, в котором можно: 1. Регистрировать на мероприятия и отправлять запланированную серию напоминаний 2. Просто подписывать людей и отправлять им рассылки с анонсами 3. Сделать меню (с возможностью редактировать), чтобы там можно было всегда зайти посмотреть расписание мероприятий и обучающих программ 4. На входе сегментировать аудиторию (присваивать теги и тд) и хранить базу, чтобы делать точечные рассылки 5. Сделать воронку с серией сообщений, куда направим входящий трафик с рекламы
Важно - у вас есть опыт работы в на Salebot
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать точную копию сайта или форума funzero.ru. Необходимо сохранить все функции и дизайн оригинала. Опыт в копировании сайтов и создание сайтов под ключ приветствуется.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка полноценного сайта под ключ с функционалом, аналогичным указанному. Необходимы регистрация для рекламодателей и покупателей, интеграция с телеграмм-каналами. Дизайн должен быть улучшенным, сайт на другом языке (перевод будет предоставлен). Также нужна постоянная техническая поддержка с указанием стоимости услуг.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка веб-сайта для компании по переезду, позволяющего клиентам вводить данные через калькулятор и сохранять запросы. Поставщики услуг могут просматривать заказы и общаться с клиентами через личные кабинеты. Внедрение системы оценки исполнителей и возможность оплаты через PayPal и банковский перевод.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимы лендинги на тему недвижимости для привлечения инвесторов, продажи объектов и рекламы услуг. Приоритет исполнителям с опытом в создании подобных сайтов. Портфолио обязательно.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка полноценного лендинга на Tilda, одноэкранника и баннеров в едином стиле. Важно включить квиз и интеграцию платежной системы. Брендбук доступен, но не является строгим ориентиром. Текстовки предоставлены в документе.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать сайт с админ панелью на Nuxt.js и Vue.js. Предоставление технического задания в личных сообщениях. Ожидается полное решение «под ключ» с учетом предоставленных материалов.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка шаблонного сайта на платформе Shopify. Проект включает создание сайта «под ключ» с учетом всех требований из технического задания. Подробности будут предоставлены заинтересованным исполнителям.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо переделать сайт, состоящий из 3 страниц, включая адаптацию для мобильных устройств. Проект включает создание сайта под ключ с учетом всех современных требований.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт3 года назад