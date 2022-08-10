Изготовление бота на Salebot

Нам нужен бот на Salebot, в котором можно: 1. Регистрировать на мероприятия и отправлять запланированную серию напоминаний 2. Просто подписывать людей и отправлять им рассылки с анонсами 3. Сделать меню (с возможностью редактировать), чтобы там можно было всегда зайти посмотреть расписание мероприятий и обучающих программ 4. На входе сегментировать аудиторию (присваивать теги и тд) и хранить базу, чтобы делать точечные рассылки 5. Сделать воронку с серией сообщений, куда направим входящий трафик с рекламы

Важно - у вас есть опыт работы в на Salebot