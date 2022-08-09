Требуется разработка полноценного лендинга на Tilda, одноэкранника и баннеров в едином стиле. Важно включить квиз и интеграцию платежной системы. Брендбук доступен, но не является строгим ориентиром. Текстовки предоставлены в документе.
Лендинги на тему недвижимости
Добрый день. Мы - инвестиционный фонд, занимаемся купле-продажей недвижимости.
Нам необходимо сделать несколько лендингов: по привлечению инвесторов, по продаже недвижимости, по рекламе наших услуг.
Точный объем пока неизвестен, сроки не горят.
В приоритете исполнители с опытом создания лендингов по теме недвижимости.
Исполнители без портфолио не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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