Лендинги на тему недвижимости

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Закрыт14 заявок368 просмотров

Добрый день. Мы - инвестиционный фонд, занимаемся купле-продажей недвижимости.

Нам необходимо сделать несколько лендингов: по привлечению инвесторов, по продаже недвижимости, по рекламе наших услуг.

Точный объем пока неизвестен, сроки не горят.

В приоритете исполнители с опытом создания лендингов по теме недвижимости.

Исполнители без портфолио не рассматриваются.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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