Необходимо переделать сайт, состоящий из 3 страниц, включая адаптацию для мобильных устройств. Проект включает создание сайта под ключ с учетом всех современных требований.
Разработка сайта на Shopify
Требуется создание шаблонного сайта на Shopify.
Пришлю в личные сообщения более подробное техническое задание всем заинтересованным лицам.
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