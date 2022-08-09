Создать сайт на WordPress

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Завершен20 заявок670 просмотров

Создать простой сайт на WordPress.

Верстка готова, посмотреть здесь yurkina-balet.ru

Структура сайта:

О школе

Жизнь школы (новостной блок)

· Новость 1

· Новость 2

· Новость 3

Контакты

В админку нужно вывести только:

  • новостной блок
  • блоки НАГРАДЫ и ЭКСКУРСИИ (фотогалереи)
Плюс контактная форма.

От вас сразу цена и сроки.

Спасибо.

WordPress
3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Александр
 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
18 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Александр
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
79 отзывов
3 года назад
Игорь
 
61 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Василий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
3 года назад
Данил
 
24 года
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6 месяцев назад
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