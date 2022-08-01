У нас есть 10 направлений веб-сайтов на разные тематики, в которых мы хотим реализовать свои идеи, создавать аналоги и публиковать их, например фоторедакторы, доски объявлений, маркетплейсы, новостные ленты и другое.

Мы ищем web-разработчика, который умеет находить готовые шаблоны веб-сайтов в маркетах, затем сможет всё настроить, отредактировать под наш запрос и залить на наш сервер. Все расходы по закупке шаблонов берём на себя.