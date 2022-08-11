Сайт на Tilda

$200
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Завершен30 заявок776 просмотров

Нужно сделать сайт каталог , без оплаты , сайт нужен исключительно как которого , чтобы люди смотрели наличие моделей и актуальные размеры (магазин кроссовок)

Tilda
3 года назад
guest_16590987656646
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

adomozhirova
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$79
8 дней
Escrow
Хотел бы начать свой отзыв с цены , задача была собрать сайт на тильде из стандартных блоков по тз , то есть ничего самому придумывать не надо было , во всех конторах цены мне рубили от 200$ и в гору , после размещения заявки на weblancere Алена мне оставила заявку и с первых слов я понял что этот человек не первый год занимается созданием сайтов и ему можно доверить , на секундочку цена за проект под ключ 79$ я считаю это по божески , по срокам все выполнила без задержек , меняла , редактировала все мои капризы , пока я не буду доволен , вообщем смело могу посоветовать Алену , выполняет свою работу очень качественно и самое главное добросовестно !"
Рекомендую Никиту, как приятного адекватного заказчика! Задача была поставлена корректно и прозрачно. Никита задавал нужные вопросы по процессу и предстоящему результату. Видно, что он горит своим делом и интересуется работой. Никита был максимально включен в процесс, открыт к рекомендациям и советам, адекватно принимал аргументы, почему те или иные правки не стоит вносить. Сотрудничество было приятным. Всех благ!

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