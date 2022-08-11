Хотел бы начать свой отзыв с цены , задача была собрать сайт на тильде из стандартных блоков по тз , то есть ничего самому придумывать не надо было , во всех конторах цены мне рубили от 200$ и в гору , после размещения заявки на weblancere Алена мне оставила заявку и с первых слов я понял что этот человек не первый год занимается созданием сайтов и ему можно доверить , на секундочку цена за проект под ключ 79$ я считаю это по божески , по срокам все выполнила без задержек , меняла , редактировала все мои капризы , пока я не буду доволен , вообщем смело могу посоветовать Алену , выполняет свою работу очень качественно и самое главное добросовестно !"