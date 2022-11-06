Графический дизайнер

Привет, я Аня, занимаюсь графическим дизайном 6 лет.

Вы можете заказать у меня разработку:

- логотипа и фирм.стиля

- брендбука

- сайта любой сложности

- приложения

- презентации

- упаковки и любой полиграфии

- баннеры для наружной рекламы, гугл и яндекс и соц.сетей

Первым 3м заказчикам я делаю скидку 40%

У меня есть знакомый разработчик, с которым мы совместно работаем над проектами.

Я всегда на связи и рада сделать для вас дизайн