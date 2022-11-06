Анна Беляева annadesiignerannadesiigner
26 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер
Привет, я Аня, занимаюсь графическим дизайном 6 лет.
Вы можете заказать у меня разработку:
- логотипа и фирм.стиля
- брендбука
- сайта любой сложности
- приложения
- презентации
- упаковки и любой полиграфии
- баннеры для наружной рекламы, гугл и яндекс и соц.сетей
Первым 3м заказчикам я делаю скидку 40%
У меня есть знакомый разработчик, с которым мы совместно работаем над проектами.
Я всегда на связи и рада сделать для вас дизайн
Я против войны в Украине!
Портфолио
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