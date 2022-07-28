Необходимо разработать сайт окон для дачи, включающий функции онлайн-заказа, оплату через платежные системы и оформление договора. Сайт должен иметь личный кабинет для пользователей, где они смогут отслеживать статус заказа, историю заказов и получать рекламные рассылки. Также требуется страничка с уточнением всех нюансов заказа.